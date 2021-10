Wohnen über Lidl: Ein Gewinn

Die Lokalchefin überWohnen über dem Supermarkt.

In München baut man inzwischen an Orten, die man vor ein paar Jahren als Bauherr nicht angefasst hätte. Direkt an lauten, mehrspurigen Straßen wie dem Frankfurter Ring, auf Mini-Baulücken und - sehr begrüßenswert - auf Parkplätzen und über Supermärkten.

Gerade die großen Discounter mit ihren großen Parkplatzflächen rundherum sind bislang tote Orte, Freiflächen, die man für nichts anderes nutzen kann. Das höchste der Freizeit-Gefühle ist vielleicht ein Hendl-Stand am Rand.

Dass man hier nun in die Höhe baut, ist also absolut sinnvoll. Besser noch, dass hier tatsächlich erschwinglicher Wohnraum entsteht. Gerne mehr davon, und gerne auch in den innenstadtnahen Vierteln, in denen durch diese Lösung plötzlich unverhoffter Baugrund entsteht.