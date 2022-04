Wieder eins mehr: Neues Hotel in der Schützenstraße geplant

Die Schützenstraße wird in den nächsten Jahren aufgehübscht. Nun lässt sich dort auch eine Hotelkette mit einem noch eher ungewöhnlichen Konzept nieder. Es ist das nächste Hotel im Münchner Bahnhofsviertel.

München - Denkt man an Münchens schönste Straßen, so landet die Schützenstraße bei den meisten wohl nicht auf den vordersten Plätzen. Noch. Denn die Straße, die den Hauptbahnhof mit dem Stachus verbindet – und bislang wenig ansehnlich ist – wird in den kommenden Jahren deutlich aufgehübscht. Eine Frischekur für die einstige Gammelstraße.

Auch Unternehmen scheinen auf die geplante Aufwertung der Straße aufmerksam geworden zu sein – beispielsweise entsteht so nun in der Schützenstraße 9 das erste "Stay KoooK"-Hotel in München. Bislang ist die Kette mit ihren Studios und Zimmern in Bern und Nürnberg vertreten, Eröffnungen in Leipzig, Hamburg und Genf sind in den kommenden Jahren geplant.

Eröffnet werden soll das Hotel in München Ende des nächsten Jahres. © Cathrine Stukhard

Diskussion: Zu viele Hotels im Bahnhofsviertel?

Damit lässt sich ein weiteres Hotel im Bahnhofsviertel nieder. Seit Jahren gibt es in der Stadt Diskussionen darüber, ob es rund um den Münchner Hauptbahnhof nicht ohnehin schon genug Hotels geben würde.

Vor allem Ketten würden sich breitmachen, alteingesessene Hotels fühlen sich durch die großen Mitbewerber um ihre Existenz bedroht. Unter anderem der Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt zeigte sich 2019 über die anhaltende Entwicklung besorgt.

Hoteliers über Schützenstraße: "Neues, dynamisches Viertel entsteht"

Für die Verantwortlichen von "SV Hotel" könnte die Lage der Schützenstraße "nicht besser sein". "In den nächsten Jahren wird die gesamte Umgebung erneuert, es entsteht ein neues, dynamisches Viertel, das auch nach Ladenschluss belebt sein soll", heißt es in der Mitteilung.

Der Plan: Im Erdgeschoss des Gebäudes sind zwei Einzelhandelsflächen geplant, auf den fünf darüberliegenden Stockwerken sollen dann insgesamt 32 Studios entstehen, in denen die Gäste dank beispielsweise Küchenzeile und Waschmaschine auch längerfristig unterkommen können. Ein Konzept, das sich vor allem während der Corona-Pandemie bewährt haben soll. "Die Pandemie hat dem Segment Extended Stay noch mehr Schub verliehen. Reisende suchen heute mehr denn je einen sicheren Rückzugsort", erklärt Beat Kuhn, Managing Director von "SV Hotel" dazu.

Auch eine Waschmaschine befindet sich in den Studios. © Cathrine Stukhard

Ende 2023 soll das Hotel eröffnet werden

Das Besondere an den Studios: Das Raumelement "The Slide", mit dem die Gäste das Zimmer teils deutlich individuell gestalten können. "Mit einem leichten Zug am Hebel lassen sich mit 'The Slide' alle Studios situativ den jeweiligen Bedürfnissen der Gäste anpassen. Der Raum kann ohne Kraft und ohne Aufwand in einen Aufenthalts-, Wohn- oder einen Freizeitraum umgestaltet werden", schreibt das Unternehmen dazu.

Mit einem leichten Zug am Hebel lassen sich mit "The Slide" alle Studios situativ den jeweiligen Bedürfnissen der Gäste anpassen. © Cathrine Stukhard

Das bestehende Gebäude in der Schützenstraße 9 wird nach den Plänen von Münchner Architekten entsprechend umgebaut. Der Baubeginn ist für Mitte 2022 angepeilt, eröffnet werden soll dann Ende 2023.