Westend: Überfallen in der Tiefgarage

Ein 32-Jähriger will ein Motorrad kaufen und wird im Westend in eine Falle gelockt. Die drei Täter halten ihm eine Pistole ins Gesicht.

Drei Unbekannte haben einen 33-Jährigen in eine Falle gelockt und dabei 7.000 Euro erbeutet. (Symbolbild)

Westend - Auf eBay Kleinanzeigen hatte der Mann aus Nidderau im hessischen Main-Kinzig-Kreis ein gebrauchtes Motorrad entdeckt, für das er sich interessierte. Mit dem Verkäufer vereinbarte er ein Treffen am Freitagmittag im Münchner Westend.

Westend: Drei Männer hatten 33-Jährigen in eine Falle gelockt

Der 32-Jährige kam in seinem Seat wie verabredet gegen 18 Uhr zu einem Wohnkomplex in der Trappentreustraße. Dort in der Tiefgarage stehe das Motorrad, behauptetet der Verkäufer.

Als der 32-Jährige die Tiefgarage betrat, erwartete ihn allerdings nicht das versprochene Bike, sondern drei Männer. Sie hatten ihn in eine Falle gelockt.

Einer von ihnen hielt dem Hessen eine schwarze Pistole vor das Gesicht. Die Männer forderten von dem 32-Jährigen die 7.000 Euro, die er für den Kauf des Motorrades mitgebracht hatte. Zudem nahmen sie ihm sein Handy und die Autoschlüssel ab. Die Räuber durchsuchten anschließend den abgestellten Seat nach weiteren Wertgegenständen und Bargeld. Anschließend flüchtete das Trio.

Passantin verständigte die Polizei

Der 32-Jährige blieb bei dem Überfall unverletzt. Er bat eine zufällig vorbeikommende Frau um Hilfe. Die verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Räuber verlief allerdings erfolglos. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat K 21, zuständig für Raubdelikte, übernommen.

Polizei bittet um Mithilfe

Die gesuchten Räuber werden folgendermaßen beschrieben: Der Mann mit der Waffe ist etwa 1,75 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt und ein südländischer Typ mit kräftiger Figur. Sein Komplize ist ebenfalls etwa 1,75 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt und Südländer. Der dritte Täter 3 wird als 20 bis 30 Jahre alter schlanker Mann, etwa 1,75 Meter groß mit südländischer Abstammung beschrieben.

Die Fahnder des K21 bitten um Unterstützung. Wer verdächtige Personen am Freitag im Bereich der Trappentreustraße bis Donnersbergerbrücke und im südlichen Bereich bis Heimeranplatz beobachtet hat, soll sich im Polizeipräsidium melden unter der Nummer 089/ 29100.