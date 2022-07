Einbruch am Kulturstrand: Tontechnik im Wert von 10.000 Euro gestohlen

Einbruch auf dem Münchner Kulturstrand. Unbekannte Täter ließen zahlreiche Tontechnik mitgehen.

München - Schock für die Urbanauten am von ihnen organisierten Münchner Kulturstrand an der Corneliusbrücke: In der Zeit von Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 11 Uhr, haben sich ein oder mehrere Täter illegal Zugang zur Bar verschafft und technisches Equipment im Wert von 10.000 Euro gestohlen. Das teilte der Kulturstrand am Freitagabend bei Facebook mit. Für die Urbanauten ist dies nach 2021 bereits der zweite Fall von Einbruch und Diebstahl.

Veranstalter will bei Rückgabe auf Anzeige verzichten

Auf Facebook appellieren die Kulturstrand-Verantwortlichen an den oder die Diebe, die gestohlene Tontechnik wieder zurückzubringen. Im Gegenzug würden die Veranstalter von einer Anzeige bei der Polizei absehen.

Zudem bitten die Urbanauten mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise. Um an die Technik zu gelangen, mussten mehreren Ketten geknackt und die Bar aufgebrochen werden.