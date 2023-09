Westend: Sexueller Übergriff auf Rentnerin: Täter nach 20 Monaten geschnappt – dank Webcam

Im Januar 2022 kam es im Westend zu einem sexuellen Übergriff auf eine Rentnerin. 20 Monate später konnte der Täter in München identifiziert und festgenommen werden – dank einer Webcam in der Wohnung des Opfers.

Westend - Im Westend wurde im Januar 2022 eine über 80-jährige Rentnerin Opfer eines sexuellen Übergriffes. Anderthalb Jahre später konnte der mutmaßliche Täter nun festgenommen werden.

Wie die Polizei berichtet, wurde die Seniorin am 13. Januar 2022 auf der Straße von einem unbekannten Mann angesprochen. Unter einem Vorwand gelang es ihm, die Frau davon zu überzeugen, ihn mit in ihre Wohnung zu nehmen, wo sich die beiden zunächst unterhielten.

Sexueller Übergriff auf Rentnerin im Westend - Webcam nimmt Tat auf

Doch plötzlich nutzte der Mann die Hilflosigkeit seines älteren Opfers aus, fasste die Seniorin an den Armen und Beinen an und forderte auch Geschlechtsverkehr. Erst als eine Angehörige an der Wohnungstür klingelte, ließ der Unbekannte von seinem Opfer ab, nahm noch eine Armbanduhr der über 80-Jährigen an sich und ergriff dann unerkannt die Flucht.

Die Angehörigen des Opfers alarmierten die Polizei, doch die sofort eingeleitete Fahndung am Tattag blieb zunächst erfolglos.

Was der Täter aber nicht wusste, die Kinder der Seniorin hatten aus Sicherheitsgründen, um zu sehen, ob es ihrer Mutter im Alltag gut geht, eine Webcam in der Wohnung der Seniorin installiert. Diese nahm auch den sexuellen Übergriff auf die Rentnerin auf, wodurch die Polizei ein Lichtbild des Täters sichern konnte.

Mitten in Schwabing: Polizist erkennt Täter nach 20 Monaten wieder

Am 12. September 2023, also 20 Monate nach der Tat, konnte ein Münchner Polizeibeamter, der über die Fähigkeiten eines Super Recognizers verfügt, den Tatverdächtigen in Schwabing identifizieren, welcher daraufhin festgenommen wurde.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 66-jährigen Albaner ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Da es sich bei der Tat um ein Sexualdelikt handelt, sitzt der Mann nun in U-Haft.