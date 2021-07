Westend: Mann onaniert in U-Bahn neben schlafender Frau

Ein Mann hat in einer U-Bahn neben einer schlafenden Frau onaniert. Die Fahrerin bemerkte den Vorfall und verständigte die Polizei.

Ein 36-Jähriger onanierte am Wochenende neben einer schlafenden Frau in einer U-Bahn. (Symbolbild)

Westend - Ein Mann hat am Sonntag in der U-Bahn neben einer schlafenden Frau onaniert. Nur aufgrund der aufmerksamen U-Bahnfahrerin konnte der Tatverdächtige von der Polizei festgenommen werden.

Gegen 6.30 Uhr schlief eine 32-Jährige aus München in der U-Bahn. Auf der anderen Seite des Wagens saß ein Mann, der zunächst ebenfalls schlief. Dann bemerkte die U-Bahnfahrerin in der Wendeschleife des Bahnhofs Westendstraße plötzlich, dass sich der Passagier auf den Sitz gegenüber der Münchnerin gesetzt hatte. Sie begab sich in den Waggon, um nach den beiden zu sehen und erwischte den Mann dann dabei, wie er onanierte.

32-Jährige bekam nichts mit

Die Frau schlief während des ganzen Vorfalls und bekam nichts mit. Die U-Bahnfahrerin verständigte sofort die Polizei, die den Tatverdächtigen festnahm. Bei ihm handelt es sich um einen 36-Jährigen mit Wohnsitz in München. Wegen des Verdachts des Erregens öffentlichen Ärgernisses erhielt er eine Anzeige.

Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Wache wieder verlassen. Das Kommissariat 15 hat die Ermittlungen übernommen.