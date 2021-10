Wertvoller Armreif am Viktualienmarkt gefunden: Wem gehört das Schmuckstück?

Am Viktualienmarkt wurde ein Armreif aus Weißgold gefunden. Jetzt sucht die Polizei nach dem Besitzer oder der Besitzerin.

Altstadt - Bereits am 27. August wurde am Viktualienmarkt ein rotes Schmucktäschchen mit einem Weißgoldarmreif darin gefunden. Wie die Polizei nun berichtet, hat das Schmuckstück nach ersten Recherchen einen Wert von mehreren tausend Euro.

Weil der Armreif bislang noch keinem Geschädigten oder einer Straftat zugeordnet werden konnte, suchen die Ermittler nun nach dem Besitzer oder der Besitzerin.

Wer Ende August am Viktualienmarkt einen Weißgoldarmreif verloren hat oder Hinweise dazu geben kann, soll sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 62, Tel.: 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen. "Natürlich muss ein berechtigter Eigentumsnachweis in geeigneter Weise erbracht werden", teilt die Polizei mit.