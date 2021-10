Unbekannter versprüht Reizstoff in Schule - sieben Verletzte

In einer Schule in der Au haben mehrere Schüler Reizungen der Atemwege und Augen erlitten, weil ein Unbekannter im Toilettenvorraum Reizgas versprüht hatte.

Ein Unbekannter hat in einer Schule Pfefferspray versprüht. (Symbolbild)

Au - Wer hat am Dienstagvormittag in einer Schule in der Au Reizstoff versprüht? Diese Frage stellt sich die Polizei München.

Wie die Beamten berichteten, klagten zwischen 9.45 und 10.15 Uhr mehrere Schüler über Hustenreiz und tränende Augen, weil wohl eine Person im Vorraum einer Toilette der Schule Pfefferspray versprüht hatte.

Sieben Schüler erleiden Reizungen der Atemwege und Augen

Insgesamt sieben Schüler im Alter zwischen 13 und 18 Jahren, die sich in dem Vorraum aufgehalten hatten, waren betroffen.

Die Schulleitung sperrte die Toilette, die alarmierte Feuerwehr führte vor Ort Messungen durch und fand währenddessen das Pfefferspray vor. Die verletzten Schüler wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Das Kommissariat 26 hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung übernommen.