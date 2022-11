Wegen Rattenplage: Spielplatz am Georg-Freundorfer-Platz gesperrt

Bis auf weiteres bleibt der beliebte Spielplatz für Kinder unzugänglich.

Der Spielplatz am Georg-Freundorfer-Platz ist wegen Ratten vorerst gesperrt. (Archiv)

Westend - Es herrschen zwar aktuell auch nicht mehr die Temperaturen, um stundenlang mit den Kleinen auf dem Spielplatz zu verbringen. Dennoch ist der große Spielplatz am Georg-Freundorfer-Platz für die Familien im Westend ein beliebter Treffpunkt.

Wegen Ratten: Spielplatz im Westend gesperrt

Damit ist aber vorerst Schluss: Wie die Stadt am Dienstag mitteilt, haben sich dort Ratten eingenistet, die bekämpft werden müssen.

Ratten fühlen sich insbesondere an Plätzen wohl, wo Brotzeitreste, andere Nahrungsmittel oder nicht ordentlich entsorgter Abfall herumliegen. Das ist am Spielplatz am Georg-Freundorfer-Platz offenbar der Fall.

Die Stadt hat jetzt Ködermittel ausgelegt, mit denen die Tiere gefangen werden sollen. Die Köder sind in sogenannten Köderschienen untergebracht, sodass Menschen und andere Tiere sie nicht aus Versehen anfassen oder gar essen. Wie lange der Spielplatz gesperrt sein wird, kann die Stadt nicht sagen.

2006 wurde der Platz als bester Spielplatz Deutschlands ausgezeichnet.