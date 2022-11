Balanstraße im Münchner Osten: Eine Straße mit vielen Gesichtern

Die Balanstraße ist der Stadtspaziergänger dieses Mal abgegangen und hat auch hier wieder einiges entdeckt.

Haidhausen/Ramersdorf - Manchmal muss ich mich wundern, wie wenig ich eigentlich über die meisten Münchner Straßennamen weiß, obwohl sie ja ein fester Bestandteil der Stadt sind. Beispiel: Balanstraße.

Woher stammt der Name "Balanstraße"?

Als ich anfing, dort zu fotografieren, habe ich überlegt, woher dieser Name stammen könnte, von was ist er abgeleitet? Nun, ich kam nicht darauf– und musste nachschauen. Die Straße ist 1880 nach der französischen Ortschaft Balan bei Sedan in den Ardennen benannt worden, wo 1870 die Schlacht von Sedan (Preußen gegen Frankreich) stattfand, an der auch Regimenter des Bayerischen Heeres auf preußischer Seite teilnahmen. Aha.

Alt: die Balanstraße in Haidhausen. © Sigi Müller

Ich starte also am Rosenheimer Platz, wo die Balanstraße abzweigt, und finde zunächst schönes, ursprünglich gewachsenes Haidhausen. Schöne alte Gebäude, Lokale, Läden. Nach der Orleansstraße beginnt eine Großbaustelle – irgendwie auch eine eigene kleine Welt. Oben rattern, in beiden Richtungen, die Güterwagen, Züge und S-Bahnen über die Brücke, unter der Brücke werkeln die Bagger.

Balanpark: Klein, aber wunderschön

Weiter zum "Neuen Balan", einem modernen Gewerbegebiet. Danach ändert sich die Umgebung. Die Häuser werden moderner – und die Läden sind noch etwas mehr auf den täglichen Bedarf abgestimmt.

Bald komme ich an den Balanpark. Ein kleiner, aber wunderschöner Park. Mit einem baumbestandenen Hügel in der Mitte und einem Ensemble mit großen Steinen obenauf.

Alter Baumbestand im Balanpark, eigentlich Sophia-Goudstikker-Park. © Sigi Müller

Ein Spielplatz und viele Bänke innerhalb des Parks laden zum Verweilen ein.Jogger laufen vorbei, Kinder spielen Fußball auf einer großen Wiese. Wunderschöne alte Buchen, Kiefern und Lärchen, und in der Nähe des Eingangs gibt es eine Besonderheit: einen Gemeinschaftsgarten, ein Gemüsegarten im öffentlichen Park. Selbst bunte Blumen blühen noch, obwohl wir schon November schreiben.

Ich folge der Straße, die ja bis an die Stadtgrenze führt, noch bis zur Ständlerstraße und mache mich dann auf den Heimweg.

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr Sigi Müller