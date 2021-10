Von Betonpumpe am Kopf getroffen: Bauarbeiter schwer verletzt

Am Dienstag hat sich ein Mann bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt, die Höhenrettung der Feuerwehr musste ihn aus einer Baugrube bergen. Er kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Am Hart - Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Dienstagnachmittag auf einer Baustelle in der Schleißheimer Straße zugetragen: Ein 25-jähriger Arbeiter erlitt dabei schwere Kopfverletzungen.

Wie die Feuerwehr berichtet, war der 25-Jährige zunächst von einer schwankenden Betonpumpe am Kopf getroffen worden. Durch die Wucht stürzte der Mann von einem zwei Meter hohen Podest in eine Baugrube.

Feuerwehr muss Arbeiter aus Baugrube retten

Die BMW-Werkfeuerwehr versorgte zusammen mit dem Rettungsdienst den schwer verletzten Mann in der Baugrube. Weil die Baustelle bis zu 30 Meter tief ist, wurde die Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr zur Unterstützung angefordert.

Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit einer sogenannten Schleifkorbtrage und mithilfe eines Baustellenkrans aus der Grube befördert. Im Anschluss wurde der Mann in Begleitung eines Notarztes in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Zur Klärung der Unfallursache hat die Polizei München die Ermittlungen aufgenommen.