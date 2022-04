Vom eigenen Auto eingeklemmt: Mann in Tiefgarage schwer verletzt

Ein etwa 40-jähriger Mann wurde in einer Tiefgarageneinfahrt von seinem eigenen Wagen eingeklemmt und schwer verletzt.

Riem - In einer Tiefgarage in der Oslostraße ist am Freitagabend ein Mann schwer verletzt worden, wie die Polizei am Samstag meldet.

Zeugen alarmierten die Feuerwehr. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen Opelfahrer vor, der unter seinem Fahrzeug eingeklemmt war. An der Tiefgaragenausfahrt befanden sich Schleifspuren an der Wand.

Der Wagen wurde mit Hebekissen angehoben, der Verletzte befreit und notversorgt. Er wurde in eine Münchner Klinik transportiert.

Der genaue Unfallhergang vor Ort konnte noch nicht rekonstruiert werden. Die Höhe des Sachschadens ist ebenfalls noch unbekannt. Das Alter des Mannes schätzt die Feuerwehr auf etwa 40 Jahre. Die Polizei ermittelt.