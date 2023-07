Völlig ausgebrannt: Schon wieder brennen Autos in München – Polizei ermittelt

In der Nacht auf Montag sind zwei Autos im Westend komplett ausgebrannt. Die beiden BMW X5 sind nur noch Schrott. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in der jüngeren Vergangenheit.

In der Nacht auf Montag standen zwei BMW an einem Autohaus in Flammen.

Schwanthalerhöhe - Erneut brennen Autos in München – diesmal im Westend. Wie die Feuerwehr berichtet, sind in der Nacht von Sonntag auf Montag auf dem Gelände eines Autohauses in der Landsberger Straße zwei nebeneinander geparkte BMW X5 in Flammen aufgegangen.

Noch während ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr zum Autohaus fuhr, wurde Verstärkung angefordert. Eine Streifenwagenbesatzung vor Ort hatte zuvor hellen Feuerschein und meterhohe Flammen gemeldet.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehr konnte die beiden Fahrzeuge, einen Diesel und einen Vollelektrischen, zügig löschen und dadurch ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Durch die enorme Hitze wurden jedoch weitere Fahrzeuge in der Nähe der beiden brennenden Autos beschädigt. An den beiden ausgebrannten BMW entstand ein Totalschaden.

Immer wieder brennen Autos in München

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Immer wieder brennen Autos in München. Der letzte Vorfall liegt erst rund eine Woche zurück: In der Nacht des 4. Juli brannte ein Tesla, der an einer Ladesäule angeschlossen war. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Mitte Juni brannten mehrere Autos in der Kaiserstraße in Schwabing, insgesamt wurden fünf Fahrzeuge beschädigt.