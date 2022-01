Vier Verletzte nach Feuer in der JVA Stadelheim

Brand in Münchens Gefängnis: Am Mittwoch hat in der JVA Stadelheim gebrannt, das Feuer ging von einer Matratze aus.

05. Januar 2022 - 17:58 Uhr | AZ

Am Mittwoch hat es in der JVA Stadelheim gebrannt. (Archivbild) © Matthias Balk /dpa

Giesing - Am Mittwochnachmittag hat in der JVA Stadelheim eine Matratze gebrannt, dadurch entstand eine starke Rauchentwicklung innerhalb des Gefängnisgebäudes. Wie die Feuerwehr berichtet, meldete ein Justizvollzugsbeamter den Brand und löschte anschließend das Feuer. Die alarmierte Feuerwehr übernahm anschließend die Entrauchung des Gebäudeteils. Vier Personen wurden leicht verletzt und ambulant versorgt. Zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.