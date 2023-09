Vier Straftaten auf einmal: Mann schlägt in München um sich, zerkratzt Auto und zeigt Hitlergruß

Am Dienstag hat die Polizei am Hauptbahnhof in München einen betrunkenen Mann (50) festgenommen, der zuvor randaliert und den Hitlergruß gezeigt hat.

13. September 2023 - 20:07 Uhr | AZ

Durch einen eingreifenden Zeugen konnte der Mann festgenommen werden. (Symbolbild) © imago/Maximilian Koch