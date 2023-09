Mit fast drei Promille am Hauptbahnhof: 33-Jähriger droht Polizisten mit Cutter-Messer

Am Dienstag setzt sich ein Betrunkener am Hauptbahnhof heftig gegen zwei Polizeibeamte zur Wehr, die ihn auf die Wache begleiten wollten. Dabei wurde ein Polizist verletzt.

Ludwigs-/Isarvorstadt - Am Dienstagmorgen machte ein 33-Jähriger Obdachloser am Hauptbahnhof einen hilflosen Eindruck, da er reglos am Boden lag. Als eine Streife der Bundespolizei ihn kontrollierte, griff er zu einem Cutter-Messer.

33-Jähriger attackiert Polizisten am Münchner Hauptbahnhof

Gegen 10 Uhr wurden zwei Polizisten laut Mitteilung auf den Mann aufmerksam, der am südlichen Bahnhofsausgang lag. Zuerst war der 33-Jährige nicht ansprechbar. Als er dann aber doch noch zu sich kam, stand er auf und zog unvermittelt ein Cutter-Messer aus seiner Hose.

Auf dem Weg zur Wache am Hauptbahnhof wird ein Beamter verletzt

Die Beamten fixierten den Mann daraufhin und nahmen ihm das Messer ab. Das sorgte für noch mehr Spannung – als die Polizisten ihn zur Wache bringen wollten, wurde der 33-Jährige aggressiv, beleidigte die Beamten und wehrte sich. Im Zuge dessen wurde ein Polizist an der Hand verletzt.

Alkoholtest ergibt fast 3 Promille

Bei einem freiwilligen Alkoholtest wurde bei dem obdachlosen Mann ein Wert von 2,8 Promille festgestellt. Jetzt wird gegen ihn ermittelt wegen Körperverletzung, Beleidigung, Widerstand und Angriff auf Polizeibeamte.