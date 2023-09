Illegales Autorennen am Münchner Isarring: Polizei zieht 18-Jährigen aus dem Verkehr

In einem gemieteten BMW M4 hat ein 18-jähriger Autofahrer die Polizei bei einer nächtlichen Verfolgungsjagd auf Trab gehalten. Der Mann stand dabei möglicherweise unter Drogen- oder Alkoholeinfluss.

Bogenhausen - Nach getaner Arbeit wollten die Beamten gerade wieder in ihr Dienstfahrzeug steigen, da raste ein BMW M4 mit über 100 Sachen an ihnen vorbei und ließ dabei den Motor laut aufheulen: So endete die Verkehrskontrolle der Polizei auf dem Isarring mit einer nervenaufreibenden Verfolgungsjagd.

Am Isarring deutlich zu schnell: Polizei verfolgt 18-jährigen BMW-Fahrer

Die starteten die Polizisten in der Nacht zum Sonntag gegen 1.20 Uhr an der Abfahrt zur Brandenburger Straße und behielten den in östliche Fahrtrichtung davonbrausenden Raser genau im Auge.

Den Angaben der Polizei zufolge beschleunigte der Fahrer seinen BMW immer wieder, um dann doch abrupt abzubremsen. Außerdem wechselte er mehrfach die Fahrspuren und schien andere Autofahrer zu einem Rennen auffordern zu wollen.

Katz- und Maus-Spiel: Polizei kontrolliert 18-jährigen Raser an Abfahrt zur A94

Kurz nach der John-F.-Kennedy-Brücke wollten die Polizisten dem Spuk dann mit einer Kontrolle eine Ende bereiten. Der Raser folgte der Polizei zunächst wie von ihr aufgefordert in Richtung Effnerplatz, gab dann aber unvermittelt wieder Gummi und flüchtete über den Isarring durch den Richard-Strauss-Tunnel.

Die nun folgende "längere Nachfahrt" war schlußendlich von Erfolg gekrönt: An der Abfahrt zur Autobahn 94 in Richtung Passau konnte die Streife den flüchtigen Wagen schließlich doch zum Stehen bringen.

Trio im Mietwagen unterwegs: Wer hat den BMW M4 gemietet?

Beim Fahrer des gemieteten BMW M4 handelte es sich um einen 18-Jährigen aus dem Landkreis Donau-Ries. Mit ihm im Auto saßen zwei weitere Männer (21 und 22 Jahre alt, ebenfalls aus dem Landkreis Donau-Ries). Wer von den dreien den Wagen gemietet hatte, war am Montag nicht bekannt. Das Auto steht nun in der Verwahrstelle der Polizei.

Verbotenes Kraftfahrzeugrennen: 18-Jährigen erwartet Anzeige

Auch das Ergebnis der Blutentnahme, die die Beamten bei dem Fahrer vornahmen, liegt noch nicht vor. Der 18-Jährige habe "körperliche Auffälligkeiten" gezeigt, die auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum hätten schließen lassen, so die Polizei. Sie beschlagnahmte den Führerschein des Mannes. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens.