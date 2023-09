Mann stürzt am Münchner Hauptbahnhof ins Gleisbett – Schutzraum im Gleis rettet ihm das Leben

Nur knapp davongekommen ist ein 48-Jähriger am Hauptbahnhof: Er stürzte ins S-Bahn-Gleis und die Bahn konnte nicht rechtzeitig bremsen.

Ludwigsvorstadt - Am Münchner Hauptbahnhof ist ein Mann vor eine einfahrende S-Bahn gestürzt. Der Zug kam trotz einer sofort eingeleiteten Schnellbremsung nicht rechtzeitig zum Stehen – der Schutzraum unter der Bahnsteigkante rettete das Leben des 48-Jährigen.

Vermutlich aus Unachtsamkeit: Mann (48) fällt vor einfahrender S-Bahn ins Gleis

Wie die Bundespolizei weiter berichtet, war der Mann am Samstagabend kurz nach 22 Uhr aus Unachtsamkeit in den Gleisbereich gefallen, als eine S2 in Richtung Altomünster einfuhr.

Die S-Bahn war zu diesem Zeitpunkt noch etwa 50 Meter von dem Mann entfernt. Die Notbremsung kam entsprechend zu knapp, die Bahn stoppte erst hinter ihm.

Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr: Bundespolizei ermittelt

"Glücklicherweise konnte sich der Mann in den Schutzraum unter der Bahnsteigkante begeben und wurde nur leicht verletzt", teilte die Bundespolizei mit. Kräfte der Bundespolizei und der Deutsche Bahn Sicherheit bargen den Verunglückten aus dem Gleisbereich.

Im Zug befanden sich etwa 100 Fahrgäste, die allesamt unverletzt blieben. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen den Mann ein.