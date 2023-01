Versuchtes Tötungsdelikt in der Münchner Altstadt: Mann geht mit Klappmesser auf Polizisten los

Während eines Einsatzes in einem Hotel in der Altstadt ist am Mittwochabend ein 34-jähriger Polizist angegriffen worden. Er wurde nur an den Händen verletzt, das K11 ermittelt wegen des Verdachtes eines versuchten Tötungsdelikts.

12. Januar 2023 - 12:12 Uhr | AZ

Der Polizist wurde mit einem Klappmesser angegriffen. (Symbolbild) © IMAGO / Deutzmann