Versuchter Raub am Sendlinger Tor: 18-Jähriger würgt 33-Jährigen

Ein Teenager hat am Sendlinger-Tor-Platz offenbar versucht, einen Passanten auszurauben. Dabei nahm er ihn in den Schwitzkasten.

Am Platz vor dem Sendlinger Tor kam es offenbar zu einem versuchten Raub. (Archivbild)

Altstadt - Bereits am frühen Mittwochmorgen gegen fünf Uhr wurde ein Mann auf dem Sendlinger-Tor-Platz beinahe in besonders dreister Art ausgeraubt, wie die Polizei am Freitag meldet.

Eine Gruppe aus drei jungen Männern hielt den 33-Jährigen auf Höhe der Sonnenstraße zunächst an. Einer legte ihm seinen Arm um die Schultern und bat um Bargeld.

Aus Umarmung wird Schwitzkasten

Als der 33-Jährige sich weigerte, änderte der junge Mann seine Umarmung in einen Klammergriff und nahm den Passanten in den Schwitzkasten. Erneut forderte er Bargeld.

Der 33-Jährige riss sich los, wehrte den Angreifer ab und rief die Polizei, während sich die Dreiergruppe entfernte.

Eine Streife suchte die Umgebung ab, fand den mutmaßlichen Täter und nahm ihn vorübergehend fest.

Es handelt sich um einen 18-Jährigen mit Wohnsitz in Dachau. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung.