Angriff mit unklarem Motiv in der Isarvorstadt: 33-Jähriger würgt 39-Jährigen bis zur Bewusstlosigkeit

Ein Unbekannter hat am Donnerstag in einer Gaststätte einen 39-Jährigen angegriffen und verletzt. Sein Motiv ist derzeit noch unklar.

In der Isarvorstadt ist der Gast eines Lokals von einem Mann bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt worden. (Symbolbild)

Isarvorstadt - Bereits am Donnerstag wurde ein 39-jähriger Münchner in einem Lokal gegen 23:25 Uhr von einem Unbekannten offenbar grundlos angegriffen, wie die Polizei am Sonntag meldet.

Das spätere Angriffsopfer war mit mehreren Bekannten unterwegs, als ein 33-Jähriger zu der Gruppe stieß und versuchte, Einzelne in ein Gespräch zu verwickeln. Sie wiesen ihn ab, und er entfernte sich zunächst.

33-Jähriger nimmt anderen Gast in den Schwitzkasten

Später allerdings kam der Unbekannte zurück, griff den 39-Jährigen um den Hals und zog ihn "in einer Art Würgegriff" vom Stuhl, so die Polizei.

Der Angegriffene verlor das Bewusstsein und stürzte zu Boden, der Tatverdächtige ließ von ihm ab.

Die herbeigerufene Polizei konnte den 33-jährigen Münchner noch in der Gaststätte festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Der 39-Jährige wurde verletzt und muss stationär in einer Klinik behandelt werden. Die Polizei ermittelt.