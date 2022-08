Versuchte Vergewaltigung: Sexualtäter überfällt Frau am Königsplatz

Ein Mann mit orangen Haaren attackiert eine 28-Jährige und tritt ihr auf den Kopf.

Maxvorstadt - Der Angriff kam aus dem Nichts und war besonders brutal: Eine 28-jährige Historikerin saß mit einer Freundin (24) am Mittwoch gegen 22.15 Uhr in der Nähe des Königsplatzes auf einer Mauer im Bereich der Katharina-von-Bora-Straße.

Tritt auf den Kopf: Mann will 28-Jährige am Königsplatz vergewaltigen

Die Frauen plauderten miteinander, als ein Fremder die 28-Jährige von der Mauer stieß. Er wollte sie vergewaltigen. Der Mann packte die Frau. Sie wehrte sich und wollte weglaufen. Dabei stolperte sie aber, fiel auf einer Grünfläche hin und blieb benommen auf dem Rücken liegen.

Der Angreifer holte sie ein. Weil die 28-Jährige sich weiterhin mit aller Kraft wehrte und laut um Hilfe rief, trat der Mann ihr mit dem Fuß auf den Kopf. "Der Grasboden war relativ weich und dämpfte den Tritt", sagte Polizeisprecherin Alessa Quintes. Das Opfer erlitt trotzdem Verletzungen im Gesicht, Schürfwunden und Hämatome.

Attacke am Königsplatz: Freundin kann Polizei rufen - Täter flüchtet

Der Fremde warf eine Bierflasche nach ihrer Freundin, verfehlte sie aber knapp. Der 24-Jährigen gelang es mit ihrem Handy, den Polizeinotruf zu verständigen.

Der Unbekannte flüchtete, noch bevor eine Polizeistreife am Tatort eintraf. Der Mann wird beschrieben als Ende zwanzig, er ist etwa 1,80 Meter groß, dunkelhäutig und schlank. Er hat einen kurzen, krausen Bart und an den Seiten kurz rasierte Haare. Besonders auffallend ist sein orange gefärbtes Haupthaar. Er trug eine schwarze Hose und ein schwarz-rot kariertes Hemd. Hinweise an die Polizei.