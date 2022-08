Drogenhandel: Polizei hebt zwei Keller in München-Pasing aus

Die Münchner Polizei stößt bei Durchsuchungen in Pasing auf jede Menge Drogen und beschlagnahmt mehrere tausend Euro - das Kommissariat 82 ermittelt gegen zwei Männer.

Pasing - Die Münchner Polizei hat am Mittwoch im Zuge laufender Ermittlungen in einem Fall von Drogenkriminalität mehrere Keller in Pasing durchsucht - und wurde fündig.

Drogenkriminalität in Pasing: Auf erste Durchsuchung folgt unmittelbar die zweite

Wie die Polizei berichtet, hatte sich bei den Ermittlungen des Kommissariats 82 der Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln gegen einen 23-jährigen Mann ergeben.

"Im Kellerabteil des 23-Jährigen konnten in der Folge eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel sowie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro aufgefunden und beschlagnahmt werden", teilt die Polizei mit.

Weil im Rahmen der Ermittlungen bekannt geworden war, dass der Tatverdächtige auch weitere Kellerabteile für sein Geschäft nutzen soll, nahmen die Beamten die weiteren Abteile des Wohnanwesens von außen in Augenschein - und entdeckten dabei im Kellerabteil eines 31-Jährigen eine Feinwaage sowie Betäubungsmittelreste auf dem Boden.

Ermittlungen wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln gegen zwei Tatverdächtige

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht München wurde ein weiterer Durchsuchungsbeschluss erwirkt und unmittelbar vollzogen. Erneut stieß die Polizei auf jede Menge Drogen, diverse Handelsutensilien sowie Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die beiden Tatverdächtigen erwarten nunmehr jeweils Ermittlungsverfahren wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Das Kommissariat 82 prüft insbesondere, inwiefern die beiden Männer gemeinsam agierten.