Versuchte Vergewaltigung: Opfer (67) beißt 33-Jährigem in die Zunge

Am 1. Weihnachtsfeiertag wurde eine Münchnerin auf dem Heimweg massiv sexuell bedrängt und ausgeraubt. Die Polizei konnte den Täter wenig später stellen, mittlerweile befindet er sich in Haft.

Maxvorstadt - Für eine 67-jährige Frau hat der 1. Weihnachtsfeiertag ein schreckliches Ende genommen. Ein Mann bedrängte sie auf dem Nachhauseweg, verging sich an ihr und raubte sie aus.

Wie die Polizei berichtet, befand sich die Frau gegen 22.40 Uhr in der Augustenstraße. Dabei bemerkte sie, dass sie von einem zunächst unbekannten Mann verfolgt wurde. Kurz vor ihrer Wohnung sprach sie ihn an und sagte, dass er sie in Ruhe lassen solle.

Daraufhin umklammerte der Mann die Münchnerin von hinten und versuchte sie zu küssen, wobei er sie gegen die Hauswand drückte. Die 67-Jährige wehrte sich, indem sie dem Täter auf die Zunge biss und um Hilfe rief. Daraufhin hielt der Mann ihr den Mund zu, griff ihr laut Polizei unter den Rock und nahm dabei "sexuelle Handlungen" vor, wie es im Bericht heißt.

Erfolgreiche Fahndung: Polizei nimmt 33-Jährigen fest

Als ein Passant auf die versuchte Vergewaltigung aufmerksam wurde, ergriff der Täter die Flucht und nahm dabei die Handtasche seines Opfers mit. Die alarmierte Polizei konnte den Mann wenig später im Rahmen der eingeleiteten Fahndung festnehmen. Bei ihm handelt es sich um einen 33-Jährigen.

Der Mann wurde der Haftanstalt des Münchner Polizeipräsidiums überstellt und wegen Vergewaltigung sowie Diebstahl angezeigt. Der Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl.