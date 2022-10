Verrückter Ausflug: Sani klaut Rettungswagen und baut drei Unfälle

Ein betrunkener Sanitäter begibt sich auf Irrfahrt und verletzt dabei drei Menschen.

Milbertshofen - Mit einem gestohlenen Rettungswagen hat ein 38-Jähriger in München drei Unfälle gebaut und ist anschließend geflohen. Er und drei weitere Menschen wurden dabei leicht verletzt.

Der Mann stahl das Fahrzeug, das wegen eines Einsatzes am Sonntagabend in der Anni-Albers-Straße in Milbertshofen vor einem Hotel abgestellt war, berichtete die Polizei am Montag. Die Helfer kümmerten sich um einen Gast mit gesundheitlichen Problemen. Als sie um kurz nach 21 Uhr zurückkamen, stellten sie fest, dass der Rettungswagen gestohlen worden war.

Mit Blaulicht und Martinshorn abgehauen

Der 38-Jährige stieg ein und raste mit Blaulicht und Martinshorn die Leopoldstraße stadteinwärts hinunter. Dabei kollidierte er mit mehreren geparkten Autos. Er prallte zunächst gegen das Auto einer 53-Jährigen, aus dem die Beifahrerin gerade ausstieg. Dann fuhr er vor der Kreuzung zum Petuelring in ein Taxi, krachte dann gegen einen Ampelmast und lief zu Fuß weg. Die Polizei fand den 38-Jährigen dann im Leopoldpark.

Sanitäter kümmert sich selbst um Verletzungen

Wie er den Rettungswagen starten konnte, war zunächst unklar. Später stellte sich heraus, dass der Mann selbst Rettungssanitäter ist. Die drei Verletzten kamen in Krankenhäuser. Der 38-Jährige kümmerte sich selbst um seine Verletzungen. Er muss sich nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung, Fahrerflucht und unbefugten Gebrauchs des Rettungswagens verantworten. Laut Polizei hatte er 2,3 Promille Alkohol im Blut. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizei sucht Zeugen, die das Geschehen am Sonntagabend beobachtet haben.