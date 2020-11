Verpuffung in Gartenhütte in München-Laim: Männer erleiden schwere Brandverletzungen

Am Dienstagabend hat es in der Kleingartenanlage in der Westendstraße gebrannt. Eine Hütte brannte komplett ab, zwei Männer wurden teils schwer verletzt.

25. November 2020 - 11:42 Uhr | AZ

Die Feuerwehr konnte die Gartenhütte nicht mehr retten, sie brannte komplett ab. © Berufsfeuerwehr München

Laim - Aufregung in der Kleingartenanlage in der Westendstraße: Am Dienstagabend ist es dort zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. Wie die Feuerwehr berichtet, meldeten mehrere Anrufer gegen 18.20 Uhr Explosionsgeräusche und eine in Flammen stehende Gartenhütte. Ein Löschzug machte sich daraufhin auf den Weg zur Einsatzstelle. Weil bereits während der Anfahrt mehrere Zeugen meldeten, dass sich das Feuer auf weitere Gebäude ausbreiten würde, wurden die Alarmstufe für die Feuerwehr erhöht. Männer mit schweren Brandverletzungen Als die Einsatzkräfte an der Kleingartenanlage ankamen, trafen sie direkt auf zwei Männer mit teils schweren Brandverletzungen. Nach der Erstversorgung kam ein 68-Jähriger in eine Spezialklinik. Sein 74-jähriger Begleiter wurde ebenfalls zur chirurgischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr kämpft sich am Einsatzort durch den Rauch. © Berufsfeuerwehr München Die Gartenhütte brannte komplett ab, eine weitere Hütte wurde durch das Feuer ebenfalls stark beschädigt, konnte von der Feuerwehr aber noch gerettet werden. Die Löscharbeiten dauerten rund zwei Stunden an. Die Feuerwehr schätzt den Sachschaden auf 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen der Brandursache und konnte bislang lediglich mitteilen, dass es zu einer Verpuffung kam.