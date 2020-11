Brandstiftung in der Sonnenstraße: Polizei sucht Zeugen

Brandstiftung steckt vermutlich hinter dem Feuer in einer Zahnarztpraxis in der Sonnenstraße. Die Polizei startet einen Zeugenaufruf.

Altstadt - Das Feuer im Treppenhaus des zweiten Obergeschosses eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Sonnenstraße ist nach Stand der Dinge durch Brandstiftung ausgelöst worden. Das berichtete Polizei am Dienstag.

Unbekannte Täter setzten dort demnach am Montag gegen 10.30 Uhr einen Stuhl in Brand. Im gesamten Treppenhaus hatte sich starker Rauch ausgebreitet, mehrere Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude. Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei brachten sie in Sicherheit.

Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle, es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro. Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 13, Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.