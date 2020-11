Brand in Sonnenstraße: Feuerwehr rettet Personen mit Drehleiter

In der Sonnenstraße musste die Münchner Feuerwehr am Montag zu einem Brand in einem Geschäftshaus ausrücken. Verletzt wurde niemand.

23. November 2020 - 11:01 Uhr, aktualisiert am 23. November 2020 - 11:49 Uhr | AZ

Die Feuerwehr ist in der Sonnenstraße im Einsatz. © Daniel Bockwoldt/dpa

Altstadt - Die Münchner Feuerwehr war am Montagvormittag in der Sonnenstraße mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Dort war in einem Geschäftshaus, in dem auch eine Arztpraxis untergebracht ist, im zweiten Stock ein Feuer ausgebrochen, es kam zudem zu einer starken Rauchentwicklung. Zwei Personen mussten mit der Drehleiter aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht werden. Kurze Zeit nach der Alarmierung hatte die Feuerwehr das Feuer gelöscht. Während der Löscharbeiten kam es zu Behinderungen auf der Sonnenstraße. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt.