Verkehrskontrolle in München eskaliert: Polizisten greifen zur Waffe

In Thalkirchen ist Dienstagnacht eine Verkehrskontrolle eskaliert. Zwei Polizeibeamte sahen sich gezwungen, ihre Schusswaffe zu benutzen.

Polizisten am Mittwochmorgen in der Schäftlarnstraße.

Thalkirchen - Ein zunächst harmlos anmutender Einsatz am McGraw-Graben ist für eine Streife der Münchner Polizei intensiver geendet als erhofft. Es fielen Schüsse in Thalkirchen.

Wie die Polizei berichtet, war der Streife am Dienstag, gegen 23.45 Uhr, ein Porsche Cayenne mit einem "auffälligen Fahrverhalten" auf der Tegernseer Landstraße aufgefallen. Daraufhin wollten die Beamten eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführen.

Porsche fährt über mehrere rote Ampeln

Doch der Fahrer reagierte nicht, raste stattdessen in Richtung Großmarkthalle weiter und fuhr dabei auch über mehrere rote Ampeln. Schließlich stoppte der Porsche auf der Schäftlarnstraße und schaltete die Warnblinkanlage an.

Nach aktuellem Ermittlungsstand stiegen die beiden Polizisten aus und gingen auf das Fahrzeug zu, um den Fahrer zu kontrollieren. Dabei nahm dieser, ein 29-Jähriger aus München, Blickkontakt zu einem der Beamten auf und fuhr plötzlich frontal auf diesen zu. "Hier kam es dann zu einem Schusswaffengebrauch der beiden Polizeibeamten in Richtung des Fahrzeugs", teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Polizeihauptmeister habe sich gerade noch durch eine Seitwärtsbewegung vor dem Fahrzeug retten können. Anschließend flüchtete der Porschefahrer. Weit kam er jedoch nicht: Weitere Streifen konnten den Wagen schließlich in der Isartalstraße anhalten.

Polizei nimmt 29-Jährigen fest

Im Fahrzeug befanden sich neben dem 29-Jährigen noch zwei 22-jährige Frauen, die ebenfalls in München wohnen. Mittlerweile saß eine der Frauen am Steuer. Durch die Schussabgabe wurde keine der drei Personen verletzt, jedoch zogen sich der 29-Jährige und die Frau am Steuer durch ihren Fahrerwechsel leichte Verletzungen durch Glassplitter zu. Die Beamten blieben unverletzt.

Der 29-Jährige wurde festgenommen, seine Begleiterinnen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt das K11 der Münchner Polizei. "Wie in solchen Fällen üblich, werden die Untersuchungen wegen des polizeilichen Schusswaffengebrauchs durch das Bayerische Landeskriminalamt zusammen mit der Staatsanwaltschaft München I geführt", erklärt die Polizei.