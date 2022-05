Mann in Oberföhring niedergestochen: Tatverdächtiger festgenommen

Ein Mann ist Montagnacht in Oberförhing niedergestochen worden, er wurde im Krankenhaus notoperiert. Nun ist ein Tatverdächtiger ermittelt worden, er sitzt derzeit in Slowenien in Haft.

Oberföhring - Am Montag ist in Oberföhring ein Streit dermaßen eskaliert, dass ein 33-jähriger Kosovare im Krankenhaus notoperiert werden musste. Am Tag darauf ist ein Tatverdächtiger (29) festgenommen worden.

Der Überfall ereignete sich am Montag gegen 1 Uhr nachts im Bereich der Fürkhofstraße und Spilhofstraße, einer Gegend mit vielen Mietshäusern. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand, so ein Polizeisprecher am Dienstag, geriet der in München wohnende Kosovare auf der Straße mit mehreren Personen aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Die Situation eskalierte.

Nach Attacke: Not-OP im Krankenhaus

Dabei erlitt der 33-Jährige mehrere Stichwunden in den Oberkörper. Der Mann brach blutend zusammen. Die Angreifer flüchteten unerkannt, es soll sich laut Polizei um vier bis fünf Männer handeln. Ob die Täter dem Mann gezielt aufgelauert hatten, oder ob der Mann ein Zufallsopfer war, ist unklar. Ein Anwohner, der die Auseinandersetzung mitbekommen hatte, verständigte die Polizei. Ein Notarztteam brachte den schwer verletzten Patienten ins Krankenhaus. Er wurde noch in der Nacht notoperiert. Inzwischen sei der Zustand des 33-Jährigen stabil. Es bestehe laut Polizei akut keine Lebensgefahr mehr.

29-Jähriger in Slowenien in Haft

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, haben die Ermittlungen des K11 zu schnellem Erfolg geführt: Tatverdächtig ist ein 29-Jähriger mit bosnisch-herzegowinischer Staatsbürgerschaft, der in München lebt. Die Staatsanwaltschaft München I erwirkte einen europäischen Haftbefehl und beauftragte die Zielfahndung des Polizeipräsidiums München.

Am Dienstag wurde der Mann am Grenzübergang "Obrezje" in Slowenien nahe der Grenze zu Kroatien festgenommen. Er befindet sich nun in Ljubljana in Haft. Eine Auslieferung wurde beantragt.

Versuchtes Tötungsdelikt: Zeugenaufruf der Münchner Polizei

Der Tathintergrund sowie das Tatmotiv sind nach wie vor Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Fürkhofstraße und Spilhofstraße (Oberföhring) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.