Exhibitionist in Zug: Unbekannter onaniert vor zwei Frauen

Ein bislang unbekannter Mann hat zwei junge Frauen in einem Zug von München nach Rosenheim belästigt. Als die Rosenheimerinnen den Notruf wählten, flüchtete der Mann. Jetzt sucht die Bundespolizei nach Zeugen.

Der Mann ist am Münchner Hauptbahnhof in den Zug gestiegen. (Symbolbild)

München - Die Bundespolizei sucht nach einem Mann, der vergangene Sonntagnacht zwei Frauen in einem Zug belästigt hat, indem er vor ihnen onanierte.

Der Bundespolizei zufolge stieg der Mann gegen 00.45 Uhr am Münchner Hauptbahnhof am Gleis 12 in die Bayerische Regiobahn (BRB) Richtung Rosenheim. Anschließend setzte er sich in die Nähe einer 21- und 22-Jährigen aus Rosenheim. "Die Frauen dösten während der Fahrt immer wieder ein. Als die 21-Jährige kurz aufwacht, bemerkte sie den Mann, der sichtbar an seinem erigierten Glied onanierte", teilte die Bundespolizei am Dienstag mit.

Die Frauen alarmierten den Notruf, doch als die Beamten vor Ort eintrafen, war der Mann bereits weg. Laut Zeugen soll er den Zug am Bahnhof in Aßling (Lkr. Ebersberg) verlassen haben und in ein angrenzendes Wohngebiet gelaufen sein.

Exhibitionist in Zug: Täterbeschreibung der Bundespolizei

Es gibt Videoaufzeichnungen aus dem Zug, mit denen der Exhibitionist gut beschrieben werden kann: Demnach ist er zwischen 55 und 65 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Laut Bundespolizei hat er ein "europäisches Erscheinungsbild", graue Haare mit Geheimratsecken sowie eine auffällige Beule an der linken Stirnseite. Zum Tatzeitpunkt trug er ein helles, gelbliches Kurzarm-Hemd mit dunklen Knöpfen, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe sowie eine silberne Armbanduhr. Der Gesuchte hat weder Brille noch Bart. Wer Hinweise hat, soll sich bei der Bundespolizei (Tel. 089 515 550 1111) melden.