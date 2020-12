Ursache unklar: Lastwagen brennt aus

Das Führerhaus des Dreiachsers ging in der Nacht in Flammen auf: Ein Feuer hat in Untergiesing einen geparkten Lastwagen erheblich beschädigt.

26. Dezember 2020 - 11:15 Uhr | AZ

Das Fahrzeug wurde im Führerhausbereich komplett zerstört, auch der Verladekran und Teile der Ladefläche nahmen Schaden. © Berufsfeuerwehr München

n den frühen Morgenstunden ist in der Sachsenstraße ein Lastwagen in Brand geraten und komplett ausgebrannt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde der Leitstelle gegen zwei Uhr ein brennender Dreiachslasters in der Teutoburger Straße gemeldet. Dann erst stellte sich heraus, dass der Einsatzort in der Sachsenstraße war - nachfolgende Einsatzkräfte wurden umgeleitet. Lesen Sie auch Brand in Münchner Altenheim: Bewohnerin stirbt in ihrem Zimmer X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Weil der Lastwagen im Führerhausbereich in Vollbrand stand, setzten die Wehrler ein Schnellangriffsrohr eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs mit

Schaumaufsatz ein. Zeitgleich bereiteten die weiteren Einsatzkräfte ein zweites Schaumrohr vor. Sachsenstraße in München: Lastwagen brennt aus Nach Angaben der Feuerwehr dauerte es fast eine halbe Stunde, bis der Brand gelöscht, alle Glutnester gefunden und abgelöscht waren. Verletzt wurde niemand. Führerhaus, Verladekran und Ladefläche wurden zerstört. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.