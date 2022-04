Unterwegs in Haidhausen: Quer durchs Franzosenviertel

Dieses Mal geht der Stadtspaziergänger die Pariser Straße ab. Zu schauen und zu entdecken gibt's viel.

An einer Ecke der Pariser Straße ist der Spielsalon Las Vegas.

Dieses Gefährt ist irgendwie auch ein Kunstwerk an sich.

Haidhausen - Kommt man auf der Pariser Straße nach Paris? Nein. Gut 830 Kilometer vor Paris endet sie abrupt an der Wörthstraße am Bordeauxplatz. Den Namen erhielt die Haidhauser Straße 1872 – zur Erinnerung an den deutschen Sieg über Frankreich im Jahr davor.

Ich beginne also meinen Spaziergang dort und laufe, zumindest was die Hausnummern anbelangt, einfach mal rückwärts durchs Franzosenviertel. An der Ecke der Haidhauser Augustiner, links ein Spanier, "artisan 37", ein Laden mit wunderschönen Sachen aus Papier im Schaufenster.

Am Pariser Platz blühen die Frühlingsblumen, Tauben gurren und balzen mittendrin. Fröhliche Leute sitzen hier in der frühen Sonne. Die Eisdiele ist noch geschlossen und da, wo man später nur schwer einen Platz findet, herrscht noch freie Auswahl. Leider bin ich ohne Handtuch unterwegs, vielleicht hätte ich mir einen Platz reserviert.

Auf der anderen Seite das "Paris 36", das Öle, Essig, Weine und Spirituosen abfüllt. Die "Spezlwirtschaft" mit einer Baumstammscheibe als Nasenschild am Haus, dahinter, im Laden von Scorpionsgitarrist Matthias Jabs, eine echte E-Gitarre als Werbeschild. Es folgen ein Privatgymnasium, danach die Postwiese, Bänke zum Ausruhen und am oberen Ende ein Kinderspielplatz.

Gegenüber ein kleiner Laden mit witziger Nutzung: zum einen ein Laden für Kaminkehrer-Service, gleichzeitig das Atelier vom Cartoonisten und Künstler Papans. Danach das "Dilo". Manche kennen es sicher noch als die "Werkstatt".

Damals war ein der Länge nach aufgeschnittener VW Käfer an der Wand – und die Spare Ribs waren legendär! Heute türkisch, italienisch, orientalisch, gut. Weitere Lokale folgen und irgendwann steht man an der Rosenheimer Straße.

Links ein indisches Lokal, gegenüber der Spielsalon Las Vegas. Die Bar Tapas am rechten Ende der Pariser Straße, Ecke Balanstraße, hat dann die Hausnummer 1. Vor einigen Jahren bin ich einmal mit einem Ballon über Haidhausen gefahren (nein, nicht geflogen!), und somit habe ich die komplette Pariser Straße auf einem einzigen Foto.

Blick aus dem Ballon: Die Pariser Straße zieht sich von der Wolfgangskirche links über die Rosenheimer Straße zum kreisrunden Pariser Platz bis zum Bordeauxplatz (rechts). © Sigi Müller

Das Stadtviertel Haidhausen ist eben immer einen Spaziergang wert, und in der Pariser Straße kommen noch die tollen Läden und die sehr vielseitige Gastronomie hinzu.

In diesem Sinne eine schöne Woche,

Ihr Sigi Müller