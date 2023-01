Untergiesing: 64-Jähriger mit über zwei Promille am Steuer

Ein Zeuge meldet der Polizei, dass ein BMW in Schlangenlinien durch den Candidtunnel fährt. Als die Beamten versuchen, den Fahrer anzuhalten, bemerkt er diese nicht einmal.

Untergiesing - In Schlangenlinien ist ein Schlosser (64) aus München am frühen Freitagmorgen in seinem BMW X3 durch den Candidtunnel gefahren. Ein weiterer Autofahrer (48) verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten forderten den 64-Jährigen auf, anzuhalten, doch dieser bemerkte die Polizei zunächst überhaupt nicht.

Untergiesing: Betrunkener Fahrer bemerkt Polizei nicht

Erst als vor und hinter ihm Einsatzwagen mit Blaulicht und Martinshorn auftauchten, stoppte er. Der Mann hatte erhebliche Ausfallerscheinungen und war stark alkoholisiert. Ein Alkoholtest vor Ort ergab, dass der Münchner über zwei Promille im Blut hatte. Die Polizisten ordneten einen Bluttest an.

Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit am Steuer ermittelt.