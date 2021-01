Unklarer Fall: Kripo München ermittelt nach angeblichem Überfall

Ein Mann behauptet, überfallen worde zu sein. Die Polizei ermittelt die Hintergründe.

Trudering - Es war ein großer Polizeieinsatz, der Anwohner in Trudering am am Sonntagabend aufschrecken ließ. Gegen 20 Uhr waren zahlreiche Kräfte im Einsatz. Passanten hatten zuvor einen bewusstlosen Mann gemeldet. Als die Polizei an der Stelle ankam, war der 31-Jährige bereits wieder teilweise ansprechbar. Er gab den Beamten gegenüber an, überfallen worden zu sein.

Ein Rettungswagen musste ihn ambulant behandeln. Genaueres ist noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu etwaigen Hintergründen übernommen.