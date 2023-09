Unfall mit Bierlaster: Tragl-Tragödie am Heimeranplatz in München

Nachdem am Mittleren Ring ein Bierlaster auf einen anderen Lkw aufgefahren war, hatte die Feuerwehr alle Hände voll zu tun.

Westend - Ein so spezieller Rettungseinsatz wie der am Mittwochvormittag auf dem Mittleren Ring kann einem schon mal zu Kopf steigen.

Viel aufzuräumen: Ein Bierlaster hat auf der Garmischer Straße seine wertvolle Ladung verloren. © Jan Krattiger

Nach Unfall auf dem Mittleren Ring bildet sich ein Biersee

Auf Höhe des Heimeranplatzes schwamm das Augustiner-Bier nur so auf der Fahrbahn der Garmischer Straße, nachdem ein Transporter etliche der geladenen Biertragl verloren hatte. An der Unfallstelle roch es fast so intensiv nach Bier wie bei Hochbetrieb in einer Wiesnschänke.

Träger und Flaschen lagen weitverstreut auf der Straße herum. Die Feuerwehrleute waren dann damit beschäftigt, die Bierkästen aufzuschichten, die heil gebliebenen Bierflaschen einzusammeln und die Scherben samt Biersee zu beseitigen.

Unfall am Mittleren Ring: Bierlaster-Fahrer leicht verletzt

Der Mann war mit seinem Laster in Fahrtrichtung Norden unterwegs, als er plötzlich auf einen vorausfahrenden Lkw stieß, berichtet die Feuerwehr.

Bei dem Zusammenstoß verlor er einen Teil der Ladeluke seines Sattelaufliegers und das Ladegut machte sich selbstständig. Der Verkehr kam sofort zum Erliegen.

Für einige Stunden staute sich der Verkehr auf dem Ring. © Jan Krattiger

Unfall mit Bierlaster: Stundenlange massive Verkehrsbehinderungen

Die kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräfte stellten fest, dass nur der 63-jährige Fahrer des Bierlasters leicht verletzt war. Er kam nach einer kurzen Erstversorgung von einer Rettungswagenbesatzung in ein Münchner Krankenhaus.

Beim Herausfallen der Bierträger wurde noch ein Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Zur Beseitigung des Schlamassels forderte der Einsatzleiter einen Radlader und Absetzmulden an. Nach rund drei Stunden hatten die Feuerwehrkräfte alles grob gereinigt. Die Endreinigung übernahm eine Kehrmaschine.

Im Bereich der Unfallstelle, dem Autobahnende A96 und möglichen Ausweichstraßen kam es über Stunden zu massiven Verkehrsbehinderungen. Die Unfallursache sowie die Höhe des Sachschadens sind derzeit nicht bekannt, die Polizei ermittelt.