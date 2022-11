Unbekanntes Trio versucht Passanten zu überfallen – Polizei sucht Zeugen

Zwei Passanten sind Opfer eines Raubversuchs geworden, erbeutet wurde nichts. Die Polizei ermittelt.

Obersendling - Am Donnerstag hat sich ein 21-Jähriger bei der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck und angegeben, dass er gegen 18.30 Uhr in der Nähe der Siemensallee in München Opfer eines Überfalls geworden war.

Drei Männer fordern Herausgabe persönlicher Wertgegenstände

Er teilte den Beamten mit, dass drei Männer auf ihn zukamen und ihn aufforderten, ihnen alle seine Wertgegenstände auszuhändigen. Als er sich weigerte, wurde er von zwei Tätern ins Gesicht geschlagen. Das Opfer setzte sich zur Wehr, daraufhin floh das Trio ohne Beute in unbekannte Richtung.

Auch eine weitere Passantin wird Opfer

Auf seinem weiteren Weg begegnete dem 21-Jährigen kurze Zeit später eine circa 40-jährige Frau, die ihn um Hilfe bat. Drei Männer hatten zuvor versucht, ihre Handtasche zu entwenden. Auch hier wurde nichts erbeutet.

Die Täter sind männlich, zwischen 23 und 25 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß. Sie sprachen Deutsch ohne erkennbaren Akzent, einer der Männer trug einen Vollbart, ein anderer eine Brille.

Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die am Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr im Bereich Siemensallee und Aidenbachstraße Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen könnten. Insbesondere die unbekannte Frau, die wahrscheinlich ebenfalls von den unbekannten Tätern angegangen wurde, wird gebeten, sich zu melden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich mit der Münchner Polizei unter der Telefonnummer 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.