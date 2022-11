München: Polizei schnappt zwei Drogendealer

Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen fand die Polizei synthetische Drogen, Kokain und weiteres Zubehör.

Allach/ Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Für die Münchner Rauschgift-Polizei war es offenbar ein erfolgreiches erstes Novemberwochenende: Gleich zwei Dealer hat sie ausfindig gemacht und festnehmen können.

Kokain-Dealer aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn in U-Haft

Dem ersten war die Polizei bereits auf der Spur: Sie hat für die Wohnung des 33-jährigen Höhenkircheners einen Durchsuchungsbefehl bekommen und ihm am Freitagmittag, 4. November, einen Besuch abgestattet. Der Mann wurde festgenommen und ist in Untersuchungshaft. Die Polizei fand in verschiedenen Verstecken in seinem Zimmer synthetische Drogen, darunter 150 Gramm Amphetamin und Kokain.

Allach: Dealer bei Kontrolle erwischt

Der zweite Drogenhändler ging der Polizei am darauffolgenden Samstag, 5. November, ins Netz: Zivilpolizisten wollten den 20-jährigen Allacher in der Otto-Warburg-Straße kontrollieren. Dabei sei er laut Polizei zunehmend nervöser geworden und habe versucht zu flüchten.

Die Polizisten holten ihn ein und hielten ihn fest. Er versuchte, sich mit den Fäusten zu wehren, jedoch erfolglos. Die Polizisten fanden bei ihm einen Beutel Kokain und durchsuchten dann auch seine Wohnung. Dort fanden sie noch mehr Drogen und weiteres Material. Gegen den 20-Jährigen hat die Polizei wegen illegalen Drogenhandels und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamten angezeigt.