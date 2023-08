Unbekannter zerrt Mann in Richtung Gleis am U-Bahnhof Trudering – Täter flüchtig

Am Montag versuchte ein Unbekannter, einen 31-Jährigen Mann vor eine U-bahn zu werfen. Das Opfer konnte nur knapp entkommen, die Polizei fahndet jetzt nach dem Täter.

Trudering - Ein bislang Unbekannter hat in den frühen Morgenstunden am Montag versucht, einen zunächst schlafenden Mann auf dem Bahnsteig der Station Trudering vor eine einfahrende U-Bahn zu stoßen. Der 31-Jährige konnte sich in letzter Sekunde retten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Versuchter Mord an U-Bahnstation: Unbekannter Täter versucht 31-Jährigen zu töten

Das Opfer lag demnach am Montag schlafend auf einer Bank, als es von dem Unbekannten angesprochen wurde. Nach einem kurzen Wortgefecht packte der Täter den Mann und schleifte ihn in Richtung Bahnsteigkante. Dabei ragten der Kopf und ein Teil vom Oberkörper des 31-Jährigen laut Polizei in den Gleisbereich.

Opfer kommt nur knapp mit dem Leben davon

Kurz bevor die U-Bahn einfuhr, gelang es den Angaben zufolge dem Opfer, sich loszureißen und in Sicherheit zu bringen. Der Täter flüchtete unerkannt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Männlich; bekleidet mit einem grauen Pullover und er trug große Kopfhörer

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der U-Bahnstation Trudering, Gleisbereich stadteinwärts der U 2, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem

Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.