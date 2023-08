Kind klemmt sich in München Hand in Rolltreppe ein: Schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen an der Hand ist ein Fünfjähriger am Montag in ein Krankenhaus in München eingeliefert worden. Der Bub hatte sich die Hand in einer Rolltreppe in einem Innenstadt-Geschäft eingeklemmt.

07. August 2023 - 19:28 Uhr | dpa

Ein Fünfjähriger wurde am Montag mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild