Unbekannte wüten in Pfarrkirche St. Heinrich

Gesangbücher brennen, ein Buch ist mit Urin getränkt. Zudem ist eine Osterkerze zerstört.

In der Pfarrkirche St. Heinrich wurde wüst randaliert. Es wurden unter anderem Gesangbücher in Brand gesetzt.

Untersendling - Was die unbekannten Täter angetrieben hat, ist noch völlig unklar. Bisher gebe es keinerlei Hinweise auf einen politischen Hintergrund, sagte ein Polizeisprecher. Deshalb hat den Fall bisher auch noch nicht der Staatsschutz übernommen, es ermitteln die Brandfahnder vom Kommissariat K 13.

Eine Gruppenleiterin (60) der Pfarrgemeinde entdeckte am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr die Verwüstungen in der Kirche St. Heinrich in der Scharnitzstraße in Untersendling.

Auf einem Tisch lagen brennende Gesangbücher, zudem hat ein Täter auf ein weiteres Gesangsbuch uriniert, bestätigt ein Polizeisprecher. Die 60-Jährige rief eine Angestellte der Kirchengemeinde hinzu. Die Frauen löschten das Feuer.

