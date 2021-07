Unbekannte bedroht Touristin und Tochter (10) mit Messer - Zeugen gesucht

Auf einer Toilette im Gasteig sind zwei Touristinnen von einer Frau mit einem Messer bedroht worden. Die Polizei München fahndet nach der Unbekannten und sucht Zeugen.

Der Gasteig am Rosenheimer Platz. (Archivbild)

Haidhausen - Am Donnerstagnachmittag hat eine noch unbekannte Frau versucht, zwei Touristinnen am Rosenheimer Platz mit einem Messer anzugreifen.

Wie die Polizei berichtet, hielten sich eine 39-Jährige aus Nordeuropa und ihre zehnjährige Tochter gegen 14 Uhr in Sanitäranlagen im ersten Stock des Gasteigs auf. Plötzlich näherte sich den beiden eine Frau, die ein Messer in der Hand hatte. Sie deutete Stichbewegungen an und machte Äußerungen über die Corona-Pandemie und das Aussehen der Mutter und ihrer Tochter mit südosteuropäischer Herkunft.

Polizei fahndet nach Tatverdächtiger

Die Touristin reagierte sofort und schubste die Unbekannte weg. Es gelang ihr, sich und ihr Kind in einer Toilettenkabine einzuschließen und so in Sicherheit zu bringen. Daraufhin verständigte sie die Polizei. Die Beamten rückten aus und leiteten sofort eine Fahndung ein, bislang jedoch erfolglos.

Nun sucht die Polizei Zeugen.

Zeugen nach Vorfall in Haidhausen gesucht

Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Weiblich, etwa 50 bis 55 Jahre alt, circa 1,50 bis 1,55 Meter groß, etwas korpulent. Sie hat dunkle, schulterlange Haare mit grauen Strähnen und ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Sie trug eine schwarte Jacke, eine schwarze Basecap mit roter Aufschrift und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Die Frau machte einen psychisch auffälligen Eindruck.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Rosenheimer Platzes/Rosenheimer Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, unter der Telefonnummer 089/29100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.