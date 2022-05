Umbau in Giesing: So wird der neue Grünspitz

Die Stadt will die dreieckige Freifläche in Giesing ab 2024 für den Dauereinsatz umbauen. Der typische Charakter soll aber erhalten bleiben. Was den Lokalpolitikern an den Plänen gefällt und was sie sich wünschen.

04. Mai 2022 - 14:44 Uhr | Christina Hertel

Der Charakter des Giesinger Grünspitz, der einst als Provisorium entstanden ist, soll erhalten bleiben. © Raumzeug - Atelier für Landschaftsarchitektur

Giesing - Sieben Jahre ist es inzwischen her, dass sich die Bürger in Giesing ein Stück Freifläche zurückeroberten. Dort, wo sich Tegernseer Landstraße und Martin-Luther-Straße treffen und ein Dreieck bilden, stellte früher ein Händler Autos aus. Dann wurde aus der 2.000 Quadratmeter großen Fläche ein Nachbarschaftsprojekt: der Giesinger Grünspitz. Es gibt einen Kiosk, Münchner treffen sich hier zum Garteln, zur Yoga-Stunde oder zum Konzert. Doch eigentlich war der Grünspitz bloß als Provisorium gedacht. Grünspitz: Stadt übernimmt von Green City Bislang wird der Grünspitz vom Verein Green City koordiniert. Inzwischen ist klar, dass die Stadt den Grünspitz übernimmt - und ab 2024 umbaut. Die Möblierung werde für einen "Dauereinsatz" ertüchtigt, sagt SPD-Stadträtin Lena Odell, die sich für den Erhalt des Grünspitz einsetzt. "Doch der Charakter bleibt", sagt die Chefin des Bezirksausschusses in Obergiesing Carmen Dullinger-Oßwald (Grüne). Zum Beispiel werden die alten Kastanien erhalten. Neue Rampe und Lärmschutz Ein paar Veränderungen gibt es - doch aus Dullinger-Oßwalds Sicht zum Positiven: Eine Rampe wird gebaut und der Untergrund erneuert, damit es Eltern mit Kinderwägen und Menschen im Rollstuhl leichter haben. Außerdem kommen zwei Tischtennisplatten dazu. Zur Martin-Luther-Straße soll eine Hecke und ein Mäuerchen gebaut werden, erzählt Dullinger-Oßwald. So soll sich der Lärmschutz für die Anwohner verbessern. Ein Wunsch sei aber noch offen: eine öffentliche Toilette.