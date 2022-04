Ende einer Münchner Institution: Aus für das Streetlife Festival!

Der Green City e.V. will sich künftig stärker auf die nachhaltige Gestaltung der Quartiere konzentrieren. Das Aus des Streetlife-Festivals gab der Veranstalter am Donnerstag bekannt.

Das Streetlife Festival wird es in Zukunft nicht mehr geben. (Archivbild)

München - Seit 2000 fand – bis zum Beginn der Corona-Pandemie 2020 – jährlich das Streetlife Festival in München statt. Doch nun hat der Veranstalter Green City e.V. bekannt gegeben, dass es die Veranstaltung in ihrer bisherigen Form in Zukunft nicht mehr geben wird.

Stattdessen möchte sich der Verein "künftig stärker auf die nachhaltige Gestaltung der Quartiere konzentrieren", heißt es in einer Mitteilung von Donnerstag.

Streetlife-Veranstalter: Klimakrise setzt München unter Druck

Seit der Zwangspause durch die Corona-Krise habe man Zeit gehabt, das Projekt zu überdenken. Geschäftsführer Martin Glöckner: "Die drängende Klimakrise und deren Folgen setzen auch München unter Druck. Daher wollen wir uns künftig noch stärker in den Quartieren engagieren und dort die Lebensqualität erhöhen: Mehr Grün und weniger Autos, Straßenraum soll zu Lebensraum werden."