Überspülte Liegewiesen: Münchner Naturfreibad Maria Einsiedel kurzfristig geräumt

Am Donnerstagmittag mussten die Besucher das beliebte Naturfreibad Maria Einsiedel im Eiltempo verlassen. Die Stadtwerke München äußerten sich bereits zu den Hintergründen.

Thalkirchen - Das heitere Treiben und das fröhliche Plantschen bei sommerlichen Temperaturen hat ein jähes Ende gefunden: Das Naturfreibad Maria Einsiedel wurde am Donnerstagmittag kurzfristig geräumt.

Sonnenwiese im Maria Einsiedel schnell überschwemmt

Was war passiert? Erst hatten die Verantwortlichen in Durchsagen darauf hingewiesen, dass das Schwimmen im direkt durch das Freibad fließenden kleinen Nebenkanal der Isar nicht mehr erlaubt sei, gegen 13 Uhr überschlugen sich dann die Ereignisse.

"Wir müssen evakuieren", erklärte eine Mitarbeiterin nach Angaben von " ", innerhalb kurzer Zeit trat demnach das Wasser über die Ufer, überschwemmte die Sonnenwiese im Bereich des Biergartens und der Gastronomie für wenige Meter.

Stadtwerke München verweisen auf "ein defektes Ventil an einem Wehr"

"Hinten steht das Wasser schon bis zur Hälfte der Liegewiese", hieß es. Schließlich kam die Durchsage, dass das Freibad umgehend geräumt werden müsse. Alle Badegäste wurden gebeten, das Freibad sofort zu verlassen.

Am Nachmittag äußerten sich die Stadtwerke München (SWM) als Betreiber des Freibades in einer Mitteilung zu den Vorfällen: "Ein defektes Ventil an einem Wehr sorgt aktuell dafür, dass viel zu viel Wasser in den Kanal des Naturbads Maria Einsiedel geleitet wird."

Naturfreibad Maria Einsiedel bis auf Weiteres geschlossen

In der Folge sei der Kanal über die Ufer getreten und habe große Bereiche der Liegewiesen geflutet: "Aus Sicherheitsgründen haben die SWM das Bad heute Mittag geräumt. Es bleibt bis auf Weiteres geschlossen."

Das für das Wehr verantwortliche Baureferat arbeite daran, das defekte Bauteil zu ersetzen und so wieder für einen regulären Wasserstand im Kanal zu sorgen. "Sobald ein sicherer Badbetrieb wieder möglich ist, werden die SWM das Naturbad wieder öffnen."