Überfall mit Brotmesser: Jugendliche greifen Pfaffenhofener an

Ein Pfaffenhofener wird von einer Gruppe Teenager überfallen. Polizei fasst die Täter.

Vier Jugendliche haben am Dienstagabend einen 18-jährigen Pfaffenhofener angegriffen. (Symbolbild)

Hasenbergl - So könnte auch ein Krimi geheimnisvoll beginnen: Ein 18-Jähriger aus Pfaffenhofen ist am Dienstagabend vor einer Woche an der Bushaltestelle Dülferstraße gegen 20 Uhr zusammengebrochen. Passanten riefen Polizei und Notarzt.

Doch im Gegensatz zu einem Krimi löste sich die Situation relativ schnell auf, nachdem die Polizei ankam, der 18-Jährige sich halbwegs gesammelt hatte und den Beamten erzählen konnte, was kurz vorher alles passiert war.

Vier Teenager haben Pfaffenhofener angegriffen und ausgeraubt

Demnach ist der Pfaffenhofener von vier Teenagern angegriffen worden. Alle noch nicht volljährig, zwischen 15 und 17 Jahre alt, wie sich später herausstellte. In der Nähe eines Spielplatzes hätten ihn die vier Jungs erst geschlagen, dann mit einem Brotmesser bedroht und ihm dann den Geldbeutel geklaut. Er sei in seiner Not zur Bushaltestelle geflüchtet.

Ein Täter war der Polizei bereits bekannt

Die Polizei leitete eine Sofortfahndung ein. Die vier Teenager wurden ganz in der Nähe aufgegriffen. Einer von ihnen, der 16-Jährige, war bereits polizeibekannt, wegen dreifacher Körperverletzung. Der Geldbeutel ist verschollen, aber das Brotmesser tauchte auf. Alle vier bekamen Anzeigen: Raub und Körperverletzung.