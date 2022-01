Überfall in Milbertshofen: 17-Jähriger von Unbekannten niedergeschossen

Bei einem Überfall in Milbertshofen wurde ein Jugendlicher schwer verletzt. Die Polizei entdeckte den 17-Jährigen mit einer Schusswunde im Oberkörper, nachdem sie zu einer Wohnung gerufen worden waren.

Milbertshofen - Am Donnerstagabend wurde die Münchner Polizei gegen 18.35 Uhr zu einer Wohnung in Milbertshofen gerufen. Wie die Pressestelle gegenüber der AZ bestätigte, befand sich ein verletzter Jugendlicher in den Räumlichkeiten. Dem 17-Jährigen wurde in den Oberkörper geschossen.

17-Jähriger in Milbertshofen angeschossen - Täter sind flüchtig

Wie die Polizei weiter mitteilt, sollen vier bis fünf Unbekannte einen Überfall begangen haben, wobei der Jugendliche attackiert wurde. Die mutmaßlichen Täter konnten trotz eingeleiteter Großfahndung nicht gefunden werden und sind weiter flüchtig.

Was genau passiert ist und wie es zu dem Schuss kam, ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen hat die Münchner Mordkommission übernommen.