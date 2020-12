Über 100 Kilo Marihuana in Lkw geschmuggelt: Drogendealer fliegen in Thalkirchen auf

Nach mehreren Monaten Ermittlungsarbeit hat die Polizei über 100 Kilogramm an Betäubungsmitteln in einem Lkw in Thalkirchen sichergestellt und vier Personen festgenommen.

04. Dezember 2020 - 13:15 Uhr | AZ

Die Polizei nahm vier Personen im Zusammenhang mit dem Drogenhandel fest. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Thalkirchen - Am Montagmorgen hat die Polizei vier Personen festgenommen, die an einem Drogentransport beteiligt waren. Die Ermittler stellten über 100 Kilogramm Marihuana sicher und durchsuchten anschließend mehrere Wohnungen. Beim Ausladen der Drogen erwischt Wie die Polizei berichtet, gibt es bereits seit vergangenem Februar Hinweise auf einen Drogenhandel, bei dem Marihuana mit Lastwagen nach Deutschland gebracht werden soll. Ermittlungen ergaben, dass Ende November eine Lieferung nach Thalkirchen geplant war. Am Montagmorgen nahm die Polizei dann zwei Mitte Zwanzigjährige mit Wohnsitz in München fest. Die Tatverdächtigen luden einen Lkw aus, der unter anderem auch über 100 Kilo Drogen transportierte. Die Betäubungsmittel waren unter Paletten mit Lebensmitteln versteckt. Wenige Stunden später nahm die Polizei auch den 51-jährigen Fahrer aus Landshut und einen weiteren Beteiligten aus München fest, der sich in der Nähe des Geschehens aufhielt und bereits vorher mit der Gruppe in Verbindung gebracht wurde. Mehrere Wohnungsdurchsuchungen Mehrere Wohnungen der Tatverdächtigen wurden anschließend durchsucht, wobei unter anderem Bargeld im vierstelligen Bereich sichergestellt wurde. Gegen alle vier wurden Haftbefehle erlassen. Die Ermittlungen zum Fall führt das Fachkommissariat 82, das für Drogendelikte zuständig ist.