U-Bahnhof Sendlinger Tor: Antisemit bekommt Hausverbot

Der 35-Jährige war bereits mehrfach wegen antisemitischer Pöbeleien im ÖPNV aufgefallen, jetzt reagieren die Stadtwerke.

Altstadt - Fahrgäste im U-Bahnhof Sendlinger Tor haben am vergangenen Samstagabend die U-Bahnwache und die Polizei verständigt, weil ein Mann am Bahnsteig antisemitische Parolen rief. Der betrunkene 35-Jährige wurde festgenommen. Der Mann war in der Vergangenheit bereits öfter wegen antisemitischer Pöbeleien in U-Bahnen, Bussen und Trambahnen aufgefallen.

Stadtwerke erteilen Mann (35) Hausverbot

Die Stadtwerke haben dem Mann deshalb Hausverbot für Bahnhöfe und Haltestellen erteilt. Er darf sich dort nicht mehr ohne Anlass aufhalten, es sei denn er kann einen gültigen Fahrschein vorweisen.