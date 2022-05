Trudering: Menschen springen von Güterzug – drei Schwerverletzte durch Stromschlag

Am Bahnhof in Trudering sind am Dienstagnachmittag mehrere Migranten von einem Güterzug gesprungen. Es kam zu einem Stromschlag – drei Personen wurden schwer verletzt.

24. Mai 2022 - 18:18 Uhr, aktualisiert am 24. Mai 2022 - 19:01 Uhr | Hüseyin Ince Nina Job

Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot in Trudering vor Ort. © Thomas Gaulke

München - Es ist das tragische Ende einer Reise für die vermutlich aus dem Mittleren Osten stammenden Männer, Frauen und Kinder. Bis zu 15 Personen sind am Dienstag gegen 14 Uhr am S-Bahnhof Trudering von einem Güterzug gesprungen. Eine folgenschwere Entscheidung, denn einige traf ein heftiger Stromschlag. Dadurch haben sie sich schwerste Verbrennungen zugezogen. Ein Fahrzeugführer war der einzige Zeuge des Unfalls. Rettungskräfte, Feuerwehr, Notärzte, Bundespolizei sowie die Münchner Polizei eilten zum Unfallort. Trudering: "Elektrische Ladung" gebildet Die Verletzten sind offenbar Kriegsflüchtlinge, die auf dem Güterzug nach München gereist sind, um hier abzusteigen. Meistens werden Geflüchtete von Schleusern zu einem Bahnhof am Brenner in Italien gebracht. Hier schlitzen sie die Dachplanen an den Waggons auf und seilen sich ab. Sobald der Zug nach der Grenze länger hält, springen sie ab. Doch das ist gefährlich. Die Oberleitung hat eine Spannung von 15.000 Volt. Bei Regenwetter muss man die Schienen nicht einmal berühren, damit es zu einer Überspannung und einem Lichtbogen kommt. Die dadurch entstehenden Verbrennungen können lebensgefährlich sein. Es gibt mehrere Schwerverletzte, Menschen sind laut Polizei auch in Lebensgefahr. © Thomas Gaulke Eines der Opfer schätzt die Polizei auf gerade einmal zehn Jahre Ob das bei den Unfallopfern in Trudering der Fall ist, konnte die Polizei am Nachmittag noch nicht sagen. Schwer verletzt sind ein etwa 25 Jahre alter Mann, eine Frau im Jugendalter und ein etwa zehn Jahre altes Mädchen. "Derzeit finden Untersuchungen in den Münchner Krankenhäusern statt", sagte ein Sprecher der Polizei. Man müsse nicht mit einem akuten Ableben der Betroffenen rechnen, trotzdem sei "Lebensgefahr nicht auszuschließen". Bei einem Stromschlag können Betroffene auch Tage später noch an Herzversagen sterben. Nicht alle Geflüchteten wurden bei dem Sprung verletzt. Sechs Personen griff die Polizei kurz nach dem Unfall noch auf. Sie werden derzeit mithilfe eines kurdischen Dolmetschers vernommen, um mehr über ihre Herkunft zu erfahren. Zwei Menschen waren laut Polizei am Nachmittag noch flüchtig und wurden per Hubschrauber gesucht.